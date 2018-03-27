У найстарішому університеті Туреччини вивчатимуть українську мову та літературу

У Стамбульському університеті відкрили нову спеціальність

В Туреччині у Стамбульському університеті на кафедрі слов'янських мов відкрили спеціальність "українська мова та література". Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Туреччина Андрій Сибіга на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

"Сьогодні за участі міністрів освіти України та Туреччини Лілії Гриневич та Ісмета Їлмаза, а також голови Ради вищої освіти Туреччини Єкті Сарача урочисто відкрито першу в Туреччині спеціальність "українська мова та література" на кафедрі слов'янських мов Стамбульського університету", - розповів Сибіга.

Фото: Стамбульський університет (facebook.com-DonjuanCenkDemarco)

Фото: twitter.com/andrii_sybiha

Варто відзначити, що Стамбульський університет - провідний вищий навчальний заклад Туреччини і найстаріший університет країни.

Основні корпуси університету розташовані в старій частині міста, між мечеттю Беязіт і мечеттю Сулейманіє. На сьогодні в університеті та його філіях навчається понад 60 тис. студентів і 8 тис. аспірантів, а викладацький склад навчального закладу налічує більше двох тисяч професорів.

Скріншот поста (twitter.com/andrii_sybiha)

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