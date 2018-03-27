В старейшем университете Турции будут изучать украинский язык и литературу

В Стамбульском университете открыли новую специальность

В Турции в Стамбульском университете на кафедре славянских языков открыли специальность "украинский язык и литература". Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Турция Андрей Сибига на своей странице в соцсети Twitter.

"Сегодня при участии министров образования Украины и Турции Лилии Гриневич и Исмета Йылмаза, а также председателя Совета высшего образования Турции Екти Сарача была торжественно открыта первая в Турции специальность "украинский язык и литература" на кафедре славянских языков Стамбульского университета", - рассказал Сибига.

Фото: Стамбульский университет (facebook.com-DonjuanCenkDemarco)

Фото: twitter.com/andrii_sybiha

Стоит отметить, что Стамбульский университет - ведущее высшее учебное заведение Турции и старейший университет страны.

Основные корпуса университета расположены в старой части города, между мечетью Беязит и мечетью Сулеймание. В настоящее время в университете и его филиалах обучается более 60 тыс. студентов и 8 тыс. аспирантов, а преподавательский состав учебного заведения насчитывает более двух тысяч профессоров.

Скриншот поста (twitter.com/andrii_sybiha)

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