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В старейшем университете Турции будут изучать украинский язык и литературу

STYLERLIFE        27.03.2018 - 15:55
Фото: Стамбульский университет (flickr.com twiga_swala)
Фото: Стамбульский университет (flickr.com twiga_swala)

В Стамбульском университете открыли новую специальность

В Турции в Стамбульском университете на кафедре славянских языков открыли специальность "украинский язык и литература". Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Турция Андрей Сибига на своей странице в соцсети Twitter.

"Сегодня при участии министров образования Украины и Турции Лилии Гриневич и Исмета Йылмаза, а также председателя Совета высшего образования Турции Екти Сарача была торжественно открыта первая в Турции специальность "украинский язык и литература" на кафедре славянских языков Стамбульского университета", - рассказал Сибига.

Фото: Стамбульский университет (facebook.com-DonjuanCenkDemarco)

 

Фото: twitter.com/andrii_sybiha

Стоит отметить, что Стамбульский университет - ведущее высшее учебное заведение Турции и старейший университет страны.

Основные корпуса университета расположены в старой части города, между мечетью Беязит и мечетью Сулеймание. В настоящее время в университете и его филиалах обучается более 60 тыс. студентов и 8 тыс. аспирантов, а преподавательский состав учебного заведения насчитывает более двух тысяч профессоров.

Скриншот поста (twitter.com/andrii_sybiha)

Кстати, историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский.

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Теги: Турция, украинский язык
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