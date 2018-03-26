Историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский

Зубов назвал такие заявления Третьякова "чепухой"

Российский историк и оппозиционер Андрей Зубов прокомментировал высказывание декана МГУ Виталия Третьякова о том, что украинский язык "лингвистически ниже уровнем" русского языка. Об этом сообщает "Обозреватель".

"Прежде всего, я должен заметить, что Виталий Третьяков, в общем-то, уважаемый человек, когда-то главный редактор "Независимой газеты". Я его хорошо знал, и я совершенно потрясен тем, что он делает такие безумные заявления", - сказал историк.

Зубов назвал такие заявления Третьякова "чепухой".

"Если говорить строго научно, то украинский язык сохранил намного больше грамматических и лингвистических славянских форм, чем русский язык. Да, конечно, русский язык имеет много красивых словесных форм, поскольку на нем писали хорошие писатели, но их имеет много и украинский язык - на украинском языке тоже писали замечательные писатели. Но в смысле того, что ценят лингвисты – обычные люди этого просто не чувствуют – это более богатая грамматика. Она в украинском языке, конечно, лучше сохранена", - сказал он.

По его словам, дискуссии о "примитивных народах" и "примитивных языках" - дискуссии времен "колониализма и расизма", которые "давно ушли в прошлое".

"Сегодня мы не можем говорить о том, что есть более примитивные и менее примитивные народы, более примитивные и менее примитивные формы мышления, обусловленные более примитивным и менее примитивным языком. Даже самые простые народы, какие-нибудь австралийские аборигены, имеют сложный богатый не только язык, но и фольклор", - подчеркнул ученый.

"Я как русский человек извиняюсь за это заявление, которое сделано от имени моего народа. Я думаю, Виталий Третьяков, мягко говоря, глубоко неправ", - резюмировал историк.

Как ранее писал Styler, декан МГУ назвал украинский язык "лингвистически уровнем ниже всех других".