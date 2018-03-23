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Декан МГУ назвал украинский язык "лингвистически уровнем ниже всех других"

STYLERLIFE        23.03.2018 - 16:10
Фото: Виталий Третьяков (facebook.com-vitaly.tretyakov)
Фото: Виталий Третьяков (facebook.com-vitaly.tretyakov)

"Бандеровцы, вот эти вот, украинские нацисты, они совершенно правильно действуют"

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков позволил себе неоднозначне высказывания в сторону украинского языка. Он назвал украинский "лингвистически уровнем ниже всех других".

Об этом он сообщил во время выступления в Новосибирском государственном университете (НГУ). Аудиозапись его лекции опубликовал  на российском канале RTVI, передает "Обозреватель".

"Бандеровцы, вот эти вот, украинские нацисты, они совершенно правильно действуют, борясь с русским языком и пытаясь его выжить с территории Украины. Абсолютно правильная логика. Другое дело, что мы должны этому противостоять", – сказал Третьяков.

Он объяснил, что так считает не потому что "украинский язык хуже русского", и "лингвистически ниже уровнем русского и других главных европейских языков", а поскольку это является "очевидным проявлением политической и информационной войны".

"На каком языке ты думаешь – той цивилизации ты и принадлежишь", – добавил декан.

Как ранее сообщалось, украинская актриса Ирма Витовская считает, что украинский язык является отличным инструментом для соххранения нации, а не только средством общения.

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Теги: украинский язык
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