Декан МГУ назвал украинский язык "лингвистически уровнем ниже всех других"

"Бандеровцы, вот эти вот, украинские нацисты, они совершенно правильно действуют"

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков позволил себе неоднозначне высказывания в сторону украинского языка. Он назвал украинский "лингвистически уровнем ниже всех других".

Об этом он сообщил во время выступления в Новосибирском государственном университете (НГУ). Аудиозапись его лекции опубликовал на российском канале RTVI, передает "Обозреватель".

"Бандеровцы, вот эти вот, украинские нацисты, они совершенно правильно действуют, борясь с русским языком и пытаясь его выжить с территории Украины. Абсолютно правильная логика. Другое дело, что мы должны этому противостоять", – сказал Третьяков.

Он объяснил, что так считает не потому что "украинский язык хуже русского", и "лингвистически ниже уровнем русского и других главных европейских языков", а поскольку это является "очевидным проявлением политической и информационной войны".

"На каком языке ты думаешь – той цивилизации ты и принадлежишь", – добавил декан.

Как ранее сообщалось, украинская актриса Ирма Витовская считает, что украинский язык является отличным инструментом для соххранения нации, а не только средством общения.