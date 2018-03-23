Декан МДУ назвав українську мову "лінгвістично рівнем нижче всіх інших"

"Бандерівці, ось ці, українські нацисти, вони абсолютно правильно діють"

Декан Вищої школи телебачення МДУ Віталій Третьяков дозволив собі неоднозначне висловлювання в бік української мови. Він назвав український "лінгвістично рівнем нижче всіх інших".

Про це він повідомив під час виступу в Новосибірському державному університеті (НГУ). Аудіозапис його лекції опублікував на російському каналі RTVI, передає "Оюозреватель".

"Бандерівці, ось ці, українські нацисти, вони абсолютно правильно діють, борючись з російською мовою і намагаючись вижити з території України. Абсолютно правильна логіка. Інша справа, що ми маємо цьому протистояти", – сказав Третьяков.

Він пояснив, що так вважає не тому що "українська мова гірше руського", і "лінгвістично нижче рівнем російської та інших головних європейських мов", а оскільки це є "очевидним проявом політичної і інформаційної війни".

"якою мовою ти думаєш – тієї цивілізації ти належиш", – додав декан.

Як раніше повідомлялося, українська актриса Ірма Вітовська вважає, що українська мова є відмінним інструментом для соххранения нації, а не лише засобом спілкування.