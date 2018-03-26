Історик з РФ пояснив, чому українська мова перевершує російський

Зубов назвав такі заяви Третьякова "нісенітницею"

Російський історик і опозиціонер Андрій Зубов прокоментував висловлювання декана МДУ Віталія Третьякова про те, що українська мова "лінгвістично нижче рівнем" російської мови. Про це повідомляє "Обозреватель".

"Перш за все, я повинен зауважити, що Віталій Третьяков, шанована людина, колись головний редактор "Незалежної газети". Я його добре знав, і я абсолютно приголомшений тим, що він робить такі божевільні заяви", - сказав історик.

Зубів назвав такі заяви Третьякова "нісенітницею".

"Якщо говорити строго науково, то українська мова зберегла набагато більше граматичних і лінгвістичних слов'янських форм, ніж російська мова. Так, звичайно, російська мова має багато красивих словесних форм, оскільки на ньому писали хороші письменники, але їх має багато і українська мова - українській мові теж писали чудові письменники. Але в сенсі того, що цінують лінгвісти – звичайні люди цього просто не відчувають – це більш багата граматика. Вона в українській мові, звичайно, краще збережена", - сказав він.

За його словами, дискусії про "примітивних народів" і "примітивних мовах" - дискусії часів колоніалізму і расизму", які "давно відійшли в минуле".

"Сьогодні ми не можемо говорити про те, що є більш примітивні і менш примітивні народи, більш примітивні і менш примітивні форми мислення, обумовлені більш примітивним і менш примітивним мовою. Навіть найпростіші народи, які-небудь австралійські аборигени мають складний багатий не тільки мова, але і фольклор", - підкреслив учений.

"Я російська людина вибачаюся за це заява, яка зроблена від імені мого народу. Я думаю, Віталій Третьяков, м'яко кажучи, глибоко неправий", - резюмував історик.

Як раніше писав Styler, декан МДУ назвав українську мову "лінгвістично рівнем нижче всіх інших".