"Не молчите!" Настя Каменских, Дорн и другие звезды обратились к россиянам

Певица Настя Каменских в своем Instagram просит россиян помочь остановить войну и не молчать в такой момент.

"Для людей из России: Украина всегда была мирной страной, с принципами и ценностями, основанными на добре. Мы никогда не поддерживали войну! Мы всегда были и будем за мир! Не бывает войны ради мира! Весь цивилизованный мир и думающие россияне это понимают. Вы можете помочь остановить эту войну! Не молчите! Смотрите и читайте проверенные источники, не верьте пропаганде, услышьте голоса украинцев. И пусть у вас также будет свобода мысли и сила слова", - пишет артистка.

Иван Дорн опубликовал видео, которое сопроводил также и текстовым посланием с просьбой к россиянам не учавствовать в войне.

"Сегодня моя страна проснулась от взрывов. Сегодня государственные власти Российской Федерации развернули полномасштабную войну против моей страны. И я сейчас обращаюсь к россиянам, для которых мое слово, я надеюсь, еще что-то значит. Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не учавствовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу. Я также обращаюсь к своим российским коллегам, у которых есть своя аудитория. Пожалуйста скажите, передайте ей, что нам никто не нужен. Что Украина - независимое, суверенное государство. Пожалуйста, давайте вместе остановим эту катастрофу. Не молчите. Україно, я з тобою. Тримайся, моя рідненька!" - обратился к жителям РФ исполнитель.

Не осталась в стороне и известная группа "Океан Ельзи", которые оставили обращение на своей странице в Facebook. Артисты призывают россиян выходить на митинги против войны.

"РОССИЯНЕ!!! НЕ МОЛЧИТЕ! Обезумевший Путин делает из всех вас международных преступников! Выходите на улицы, требуйте прекратить ВОЙНУ С УКРАИНОЙ! В 4 утра сегодня начались обстрелы украинских городов вашими войсками - Харьков, Киев, Луцк, Ивано-Франковск, Одесса. Тяжелая военная техника армии РФ нарушила наземную государственную границу Украины в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях. 17 регионов Украины атакованы", - написали музыканты.

Известный доктор Комаровский в Instagram призвал россиян не отдавать своих детей и не забирать наших, а выходить на улицы, ведь сейчас решается будущее как Украины, так и России.

Популярный певец Макс Барских тоже взывает к поклонникам из России в своем Instagram.

"Я нахожусь сейчас в Киеве. Сегодня утром я проснулся от звука сирен и взрывов! Мой родной город Херсон, в котором я родился и вырос, по-тихоньку разрушают! Моя душа болит! Там по-прежнему моя семья, которую я не могу вывезти, так как постоянно происходят атаки со стороны России. Обращаюсь ко всем русским, кто понимает и видит, что происходит. Неужели вы искренне чувствуете, что правители вашей страны ведут вас в светлое будущее? Неужели вы не чувствуете ложь, которую вам показывают с экранов телевизоров каждый день? Неужели вы хотите отделиться от всего мира и жить под указами человека, которому глубоко наплевать на вас и ваше будущее? Молчание и покорство приводят к рабству. Неужели вы не чувствуете своё единство и силу в противостоянии решениям вашего президента? Хватит молчать! Иначе жадность, алчность, желание власти маленькой группы людей, унесёт жизни миллионов, если не всего человечества в будущем! Я знаю, вместе, мы можем это остановить! Я в вас верю! Мир!" - пишет он.

Жестко высказался телеведущий Владимир Остапчук, который выложил в Instagram фото со своей женой Кристиной Горняк.

"Я знаю, что меня читают и на меня подписаны люди из России. Знайте, ваши солдаты, ваша армия и ваш карликовый император зашли к нам в дом. Сегодня в 5 утра я услышал взрывы в центре родного Киева. Я увидел панику в глазах людей. Слёзы жены и сирены пожарных машин. Но вместе с тем я увидел, что мы Нація с большой буквы. Мы готовы умереть за свою землю и свободу. Мы показываем всему миру, что мы - Великая Страна. Читайте это, россияне. Потому что это вторжение - и Ваше преступление. Молчите. Поддакивайте террористу в Кремле. Я даже очень хочу, чтобы это вам НИКОГДА НЕ ПРОСТИЛИ", - заявил шоумен.

Травести-дива Монро в Instagram призывает россиян любым способом протестовать против войны с Украиной, ведь молчание - поддержка действий Путина.

"Россияне, НЕ МОЛЧИТЕ! То, что творит ваш президент, уже за гранью зла. Выходите на пикеты, пишите посты в сетях, тегайте ваших лидеров мнений, кричите, бейте в колокола, заявляйте свою позицию 'против', чтобы Путин остановил войну, которую подло начал утром! Ваше молчание - это молчаливая поддержка преступных действий Путина и вашей армии. Это наша страна, это наша земля, это наша Украина. Мы будем защищать её до победы. С верой в украинскую армию и скорейший МИР! П.С. В Киеве всё спокойно, если можно так сказать. Продукты и вода есть, карточки принимают к оплате, транспорт ходит. П.с.1. Помимо военного вторжения, идёт атака ботов и фейков. Мне десятками приходят почти одинаковые по тексту и содержанию сообщения. Не ведите полемику, блокируйте! Доверяйте только официальной информации", - обратилась артистка.