"Не моя война": ветеран АТО объяснил, почему многие военные уходят из армии

Фото: УНИАН

Боец поднял очень важную и актуальную тему

Ветеран АТО Алексей Петров из Мелитополя поделился своими размышлениями о том, почему многие украинские бойцы уходят из армии и не хотят подписывать контракт (на службу в ВСУ). Об этом он написал на совей странице в Facebook.

Алексей обратил внимание, что большинство действующих контрактников, никогда не видели себя в роли кадровых военных.

"Мы были кем угодно, юристами, официантами, менеджерами и шпаной сельской. Пришла война и надели форму. И вот парни чувствуя, что хватит, "Я и так послужил и повоевал за троих", хотят вернуться домой. Потому что там семья, дети, хозяйство, огород", - пишет боец.

Скриншот поста (facebook.com/alex.petrov.3975)

Он считает, что первая причина – психологическая и обратил внимание на проблему, что во время всего срока службы по контракту военные не имеют нормального отдыха.

"Нужно утвердить на законодательном уровне право военнослужащего на десятидневный отпуск после двух месяцев (не позже) нахождения в зоне боевых действий или на полигоне (тогда пять дней дополнительного отпуска)", - считает Петров.

Скриншот поста (facebook.com/alex.petrov.3975)

По его словам, еще одна причина, по которой "ломается стержень у людей", это отсутствие перерыва между выходом из зоны проведения ООС и полигоном.

"Третья причина снова лежит в разряде психологии, вернее не понимания фразы "Не моя война". Ты прекрасно знаешь, что в 2016 парни держали ВОП вдесятером, хотя нужно двадцать. Все хорошо, удержали, шагу назад не сделали, но приехав домой в отпуск, они встречают ухмылки, "Я смыл повестку в унитаз, и мне за этого ничего не было. Балдею, пью пиво, пока ты там жилы рвешь". Те легионы диванных вояк из подразделения "Когда они придут, я тогда покажу класс", вполне могли бы собой заменить тех, кто давно тянет лямку за себя и ещё троих. Но решением этой проблемы никто не хочет заниматься", - пишет ветеран АТО.

Тем не мене он считает, что проблемы продовольственного обеспечения не существует.

"Тушенку и консервы с продсклада ворует не министр обороны вместе с начальником Генерального штаба. То же самое касается и вещевого довольствия", - пишет Алексей, намекая, что продовольствие если и воруют, то это командиры на местах.

Скриншот поста (facebook.com/alex.petrov.3975)

Также Петров считает, что, безусловно, военным нужна пристойная зарплата.

"Да, нашей армии всего пятый год. Проблемы порой накатывают словно снежный ком. Но все в жизни можно решить, кроме одного... смерти человека! Другую проблематику, как например горы ненужных бумаг и возвращающийся совок, обсуждали раньше. Повторять не вижу смысла", - подытожил он.

Скриншот поста (facebook.com/alex.petrov.3975)

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