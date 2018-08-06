Легион НАТО и два раба: АТОшник расказал, как украинцы использовали фейки росСМИ на свою пользу

Коллаж РБК-Украина

Боец отметил, что каждый вброс роСМИ украинцы обращали против врага

Боец АТО Алексей Петров на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, почему россияне не смогли захватить Украину.

Военный отметил, что, готовясь к захвату нашей страны, Кремль старался учесть все детали.

"Когда россияне пошли войной на Украину, они учли все! Состояние нашей, практически несуществующей армии. Пустую казну. Политический кризис и так далее... Все! Кроме одного фактора. Непредсказуемость и запредельное чувство юмора украинцев. Такое невероятное, что мы это возвели в контроружие по отношению к российской пропаганде", - пишет Петров.

Боец вспомнил события 2014 года. Он отметил, что те "клички", которые придумывало украинским защитникам росТВ, наши соотечественники "взяли на вооружение".

"Ну вспомните же 2014 год. Наше информпространство полностью отдано "на щит" оккупанту. Первый вброс. Слово, которое характеризует растение (какое говорить не буду, сразу забанят). Мы ухмыльнулись, нос утерли и через день заказали себе соответствующие шевроны.

Затем мы стали легионом НАТО. "О! Супер! Спасибо за идею!", сказали украинцы и появились новые шевроны на их военной форме. А потом были снегири, два раба, поезд с которого снимают в Нацгвардию и еще Бог знает что. И каждый их вброс мы против них же и обращали, перевернув это в стеб", - продолжил Алексей.

Фото: facebook.com/alex.petrov.3975

"Да, мы непобедимы! И ещё, украинцы сами себе министерство информационной политики!" – подытожил он.

Скриншот поста (facebook.com/alex.petrov.3975)

Пользователи соцсети поделились своими размышлениями по этому поводу.

Скриншот коментариев (facebook.com/alex.petrov.3975)

Ранее террорист из "ДНР" Андрей Комов признался, что главари боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий и Игорь Корнет ("министр внутренних дел "ЛНР") устроили обстрелы в Луганске в 2014 году.

Также появились подробности ужасного убийства бойца ВСУ в Лисичанске.

Герои, погибшие в июле 2018