Легіон НАТО і два раба: АТОшник розказав, як українці використовували фейки росЗМІ на свою користь

Колаж РБК-Україна

Боєць зазначив, що кожен вкид росЗМІ українці повертали проти ворога

Боєць АТО Олексій Петров на своїй сторінці в Facebook поділився роздумами про те, чому росіяни не змогли захопити Україну.

Військовий зазначив, що, готуючись до захоплення нашої країни, Кремль намагався врахувати всі деталі.

"Коли росіяни пішли війною на Україну, вони врахували все! Стан нашої, практично неіснуючої армії. Порожню казну. Політичну кризу і так далі... Все! Крім одного фактора. Непередбачуваність і надзвичайне почуття гумору українців. Таке неймовірне, що ми це звели в контроружие по відношенню до російської пропаганди", - пише Петров.

Боєць згадав події 2014 року. Він зазначив, що ті "прізвиська", які придумував українським захисникам ростб, наші співвітчизники "взяли на озброєння".

"Ну згадайте ж 2014 рік. Наш інформпростір повністю віддано "на щит" окупантові. Перший вкидання. Слово, яке характеризує рослину (яке говорити не буду, одразу забанять). Ми посміхнулися, втерли ніс і через день замовили собі відповідні шеврони.

Потім ми стали легіоном НАТО. "О! Супер! Дякую за ідею!", сказали українці і з'явилися нові шеврони на їх військовій формі. А потім були снігурі, два раба, поїзд з якого знімають в Нацгвардію і ще Бог знає що. І кожен їх вкидання ми проти них же й звертали, перевернувши це стьоб", - продовжив Олексій.

Фото: facebook.com/alex.petrov.3975

"Так, ми непереможні! І ще, українці самі собі міністерство інформаційної політики!" – підсумував він.

Скріншот поста (facebook.com/alex.petrov.3975)

Користувачі соцмережі поділилися своїми роздумами з цього приводу.

Скріншот коментарів (facebook.com/alex.petrov.3975)

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