"Не моя війна": ветеран АТО пояснив, чому багато військових залишають армію

Фото: УНІАН

Боєць підняв дуже важливу і актуальну тему

Ветеран АТО Олексій Петров з Мелітополя поділився своїми роздумами про те, чому багато українських бійці йдуть з армії і не хочуть підписувати контракт (на службу в ЗСУ). Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Олексій звернув увагу, що більшість діючих контрактників, ніколи не бачили себе в ролі кадрових військових.

"Ми були ким завгодно, юристами, офіціантами, менеджерами і шпаною сільською. Прийшла війна і наділи форму. І ось хлопці відчуваючи, що вистачить, "Я і так став і повоював за трьох", хочуть повернутися додому. Тому що там родина, діти, господарство, город", - пише боєць.

Скріншот поста (facebook.com/alex.petrov.3975)

Він вважає, що перша причина – психологічна і звернув увагу на проблему, що під час всього терміну служби за контрактом військові не мають нормального відпочинку.

"Треба затвердити на законодавчому рівні право військовослужбовця на десятиденну відпустку після двох місяців (не пізніше) перебування у зоні бойових дій або на полігоні (тоді п'ять днів додаткової відпустки)", - вважає Петров.

Скріншот поста (facebook.com/alex.petrov.3975)

За його словами, ще одна причина, по якій "ламається стрижень у людей", це відсутність перерви між виходом із зони проведення ООС і полігоном.

"Третя причина знову лежить у розряді психології, вірніше не розуміння фрази "Не моя війна". Ти прекрасно знаєш, що в 2016 хлопці тримали ВОП вдесятьох, хоча потрібно двадцять. Все добре, втримали, кроку назад не зробили, але приїхавши додому у відпустку, вони зустрічають усмішки, "Я змив повістку в унітаз, і мені за це нічого не було. Балдію, п'ю пиво, поки ти там жили рвеш". Ті легіони диванних вояк з підрозділу "Коли вони прийдуть, я тоді покажу клас", цілком могли б замінити собою тих, хто давно тягне лямку за себе і ще трьох. Але вирішенням цієї проблеми ніхто не хоче займатися", - пише ветеран АТО.

Тим не менше він вважає, що проблеми продовольчого забезпечення не існує.

"Тушонку і консерви з продскладу краде не міністр оборони разом з начальником Генерального штабу. Те ж саме стосується і речового постачання", - пише Олексій, натякаючи, що продовольство якщо і крадуть, то це командири на місцях.

Скріншот поста (facebook.com/alex.petrov.3975)

Також Петров вважає, що, безумовно, військовим потрібна пристойна зарплата.

"Так, нашій армії всього п'ятий рік. Проблеми часом накочують наче сніжний ком. Але все в житті можна вирішити, крім одного... смерті людини! Іншу проблематику, як наприклад гори непотрібних паперів і совок, обговорювали раніше. Повторювати не бачу сенсу", - підсумував він.

Скріншот поста (facebook.com/alex.petrov.3975)

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