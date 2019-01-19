"Не падайте духом": синоптик предупредила о резкой смене погоды 20 января

Фото: Зима в Украине ( twitter.com/ICRC_ua)

В связи с похолоданием усилится гололед

20 января, в воскресенье, в Украине существенно усилится мороз, а в связи с этим на дорогах будет гололед. В некоторых областях ночью ожидается до -14 градусов ниже нуля. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Наталка Диденко.

"В воскресенье, на Ивана, в Украине мороз усилится. Ближайшей ночью будет щипать за щеки и носы тех, кто так поздно гуляет, ожидается 7-14 градусов мороза. При прояснениях может врезать и ниже. Завтра днем ​​температура воздуха составит -3-8 градусов", - предупредила Диденко.

Больше сухости и тепла ожидается на Юге и Закарпатье. Там будет до +2 градусов тепла.

"Отличия. На Западе ночью будет -4- 9 градусов, днем от ​​1 до -5 градусов, на Закарпатье от 0 до +3 градусов. На юге ночью -1-6 градусов, днем ​​от 2 мороза до 2 тепла. Вследствие приближения циклона с юга 20 января снег будет выпадать в западных областях (кроме Волыни и Ровенщины), в Винницкой, Черкасской областях, а вечером и в Киевской области. Мокрый снег и иногда даже дождь вероятны в Одесской области. На остальной территории Украины будет сухо", - сообщила синоптик.

Диденко рассказала, что киевлян ожидает морозный день 20 января, осадки маловероятны, но в связи с морозом усилится гололед.

"В Киеве цикл рождественских праздников завершится морозной погодой: ночью от -8 до -10, днем ​​ от -3 до -5 градусов. В течение дня осадки маловероятны, разве что просто вечером пройдет снег. В связи с похолоданием усиливается гололедица. Поэтому особенно тщательно выбирайте обувь, можно временно дать отдохнуть высоким каблукам, купить оптом или с соседями много соли и хотя бы на подходах к подъездам растворить лед и ледяные бугры", - посоветовала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Как ранее сообщалось, на выходных 19 и 20 января на большей части Украины ожидается существенное похолодание.