Синоптик сообщила, в каких областях ожидать похолодание

Иллюстративное фото (pixabay)

В Киеве вероятны осадки ближайшей ночью

Народный синоптик Наталка Диденко сообщает о том, что 19 января температура воздуха по всей Украине будет неоднозначной. Об этом эксперт написала на своей странице в социальной сети Facebook.

18-19 января холодный атмосферный фронт принесет на Запад Украины мокрый снег и дождь. В дневное время в субботу большая часть территории Украины попадет в сухую воздушную массу, а осадки на Крещение наиболее вероятны в восточных областях.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

"После пятничного теплого дня, 19 января в Украине начнется похолодание.

Не стоит сразу включать все батареи и доставать вышедшую из моды толстую шубу, потому что снижение температуры воздуха будет постепенным", - утверждает эксперт.

Ближайшей ночью ожидается -2 -7 градусов, а завтра днем ​​1 -5 градусов.

В южной части и на Востоке погода все еще останется теплой: ночью и днем от ​​0 до +5 градусов, в Крыму днем ​​до +9 градусов. Ближе к вечеру начнет холодать в Одесской области.

В Киеве вероятны осадки 18 января вечером и ближайшей ночью. 19 января днем ​​в столице осадков не ожидается, вероятна солнечная погода. Ночью похолодает, температура составит от -4 до -7, днем - от ​​-2 до -4 градуса. В дальнейшем похолодание усилится.

Скриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что синоптики предупредили о нестабильности погоды.

Недавно народный синоптик Наталка Диденко рассказала, когда наступит существенное похолодание.

Также синоптики предупредили о гололедице в Киеве. Киевлян призвали быть осторожными, передвигаясь по городу.