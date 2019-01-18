Будьте осторожны: синоптики предупредили о нестабильности погоды

Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодняшня ожидаются температурные "качели"

18 января в Украине будет без существенных осадков с переменной облачностью, лишь на Закарпатье и Прикарпатье мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед. На дорогах страны местами гололедица. Синоптики просят укринцев быть внимательными на дорогах. Об этом сообщил погодный ресурс "Gismeteo".

Ветер будет юго-западным, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных и северных областях от -2 до -5 градусов мороза, на остальной территории -1 до -5 мороза. Днем от 0 до +5 градусов тепла, а в Черновицкой области синоптики обещают +10 градусов.

Иллюстративное фото: pixabay.com

В западных областях в ночь с 18 на 19 декабря температура воздуха составит от −2 до -5 градусов, днем столбики термометров покажут от +3 до +4 градусов.

В северных и центральных областях днем температура воздуха составит от 0 +5 градусов, а ночью прогнозируется от -2 до -4 градусов.

В восточной части днем столбики термометров будут варьироваться в пределах от +1 до +3 градусов. Ночью ожидается от -1 до +3 градусов тепла.

На юге страны днем температура воздуха составит от +4 до +7 градусов. Ночью прогнозируется от -2 +4 градусов тепла.

В Киеве сегодня днем будет от 0 до +3 градусов тепла, а в крещенскую ночь похолодает - от -3 до -5 градусов.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Напомним, недавно народный синоптик Наталка Диденко рассказала, когда наступит существенное похолодание.

Также синоптики предупредили о гололедице в Киеве. Киевлян призвали быть осторожными, передвигаясь по городу.