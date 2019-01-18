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Будьте обережні: синоптики попередили про нестабільність погоди

STYLERЖиття    18.01.2019 - 06:52
Будьте обережні: синоптики попередили про нестабільність погоди
Ілюстративне фото: pixabay.com

Сьогоднішнє очікуються температурні "гойдалки"

18 січня в Україні буде без істотних опадів з мінливою хмарністю, лише на Закарпатті та Прикарпатті мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах країни місцями ожеледиця. Синоптики просять українців бути уважними на дорогах. Про це повідомив погодний ресурс "Gismeteo".

Вітер буде південно-західним, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі в західних і північних областях від -2 до -5 градусів морозу, на решті території -1 до -5 морозу. Вдень від 0 до +5 градусів тепла, а в Чернівецькій області синоптики обіцяють +10 градусів.

Будьте обережні: синоптики попередили про нестабільність погоди

Ілюстративне фото: pixabay.com

У західних областях у ніч з 18 на 19 грудня температура повітря становитиме від -2 до -5 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +3 до +4 градусів.

В північних та центральних областях вдень температура повітря становитиме від 0 до +5 градусів, а вночі прогнозується від -2 до -4 градусів.

У східній частині вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах від +1 до +3 градусів. Вночі очікується від -1 до +3 градусів тепла.

На півдні країни вдень температура повітря становитиме від +4 до +7 градусів. Вночі прогнозується від -2 +4 градусів тепла.

У Києві сьогодні вдень буде від 0 до +3 градусів тепла, а в водохресну ніч похолодає - від -3 до -5 градусів.

Будьте обережні: синоптики попередили про нестабільність погоди

Ілюстративне фото: pixabay.com

Нагадаємо, нещодавно народний синоптик Наталка Діденко розповіла, коли настане суттєве похолодання.

Також синоптики попередили про ожеледицю в Києві. Киян закликали бути обережними, пересуваючись по місту.

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