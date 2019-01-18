Синоптик повідомила, в яких областях очікувати похолодання

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У Києві можливі опади найближчої ночі

Народний синоптик Наталка Діденко повідомляє про те, що 19 січня температура повітря по всій Україні буде неоднозначною. Про це експерт написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

18-19 січня холодний атмосферний фронт принесе на Захід України мокрий сніг і дощ. У денний час у суботу більша частина території України потрапить в суху повітряну масу, а опади на Водохреща найбільш вірогідні у східних областях.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

"Після п'ятничного теплого дня, 19 січня в Україні почнеться похолодання.

Не варто відразу включати всі батареї та діставати немодну товсту шубу, бо зниження температури повітря буде поступовим", - стверджує експерт.

Найближчої ночі очікується -2 -7 градусів, а завтра вдень 1 -5 градусів.

У південній частині та на Сході погода все ще залишиться теплою: вночі та вдень від 0 до +5 градусів, у Криму вдень до +9 градусів. Ближче до вечора почне холоднішати в Одеській області.

У Києві можливі опади 18 січня ввечері і найближчої ночі. 19 січня вдень у столиці опадів не очікується, ймовірна сонячна погода. Вночі похолодає, температура становитиме від -4 до -7, вдень - від -2 до -4 градуси. Надалі похолодання посилиться.

Скріншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що синоптики попередили про нестабільність погоди.

Нещодавно народний синоптик Наталка Діденко розповіла, коли настане суттєве похолодання.

Також синоптики попередили про ожеледицю в Києві. Киян закликають бути обережними, пересуваючись по місту.