"Не падайте духом": синоптик попередила про різку зміну погоди 20 січня

Фото: Зима в Україні ( twitter.com/ICRC_ua)

У зв'язку з похолоданням посилиться ожеледь

20 січня, у неділю, в Україні істотно посилиться мороз, а в зв'язку з цим на дорогах буде ожеледиця. У деяких областях вночі очікується до -14 градусів нижче нуля. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Наталка Діденко.

"У неділю, на Івана, в Україні мороз посилиться. Найближчої ночі щипатиме за щоки та носи тих, хто так пізно гулятиме, очікується 7-14 градусів морозу. При проясненнях може врізати і нижче. Завтра вдень температура повітря становитиме -3-8 градусів.", - попередила Діденко.

Більше сухості й тепла очікується на Півдні та Закарпатті. Там буде до +2 градусів тепла.

"Відмінності. На Заході вночі буде -4-9 градусів, вдень -1-5 градусів, на Закарпатті 0+3 градуси. На Півдні вночі -1-6 градусів, вдень від 2 морозу до 2 тепла. Внаслідок наближення циклону з півдня 20 січня сніг випадатиме у західних областях (окрім Волині та Рівненщини), у Вінницькій, Черкаській областях, а ввечері й на Київщині. Мокрий сніг та подекуди навіть дощ ймовірні на Одещині. На решті території України буде сухо", - повідомила синоптик.

Діденко розповіла, що киян чекає морозний день 20 січня, опади малоймовірні, але у зв'язку з морозом посилиться ожеледь.

"У Києві цикл різдвяних свят завершиться морозною погодою: вночі -8-10, вдень -3-5 градусів. Протягом дня опади малоймовірні, хіба що аж ввечері пройде сніг. У зв‘язку з похолоданням посилюється ожеледиця. Тому особливо ретельно вибирайте взуття, можна тимчасово дати відпочити високим каблукам, купити оптом або в спілку із сусідами багато солі і хоча б на підходах до під‘їздів розчинити лід та льодяні горби", - порадила Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Як раніше повідомлялося, на вихідних, 19 і 20 січня на більшій частині України очікується істотне похолодання.