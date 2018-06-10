"Не успели реализовать запланированное": бойцы ВСУ уничтожили позицию боевиков (видео)

В сети показали красочное видео атаки

Украинцам показали красочное видео уничтожения одной из позиций боевиков на Донбассе. Об этом говорится на странице "Поверись живим" в Facebook.

"Превентивный удар по целям, которые несут потенциальную опасность составу и мирным лицам неподалеку линии разграничения – один из действенных методов в военной стратегии. Так было и с этой вражеской позицией", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот поста (facebook.com/backandalive)

По информации военнослужащих, на позиции боевиков заметили транспорт и разгрузку вооружения.

"…аэроразведка заметила транспорт и выгрузку противником 120-мм мин и двух минометных расчетов. Перед обстрелом весь личный состав террористов собрался посоветоваться в блиндаже, но так и не сумел реализовать запланированное", - подчеркивается в тексте сообщения.

В то же время пользователи сети уточнили, что подобные действия бойцам ВСУ нужно было применять еще в 2014-м году.

"Это хорошо. С этого нужно было начинать еще в 2014-м году. Нужно было расстреливать эти "гумконвои" еще на подходе, а не ждать, пока они развернуться и начнут убивать наших ребят", - сказал пользователь Дмитрий Недилько.

"Две квартиры в земляной вал", - подчеркнул юзер Дмитрий Сенченко.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

Кстати, пользователей сети покорил профессионализм украинского пилота, который управлял истребителем на сверхнизкой высоте. Соответствующее видео опубликовал Василий Бараненко.

На опубликованном видео можно заметить, что украинский истребитель на большой скоросте пролетает практически "над головами" военнослужащих и военной техники, после чего стремительно набирает высоту и скрывается из виду.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (video.rbc.ua)