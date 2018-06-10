"Не встигли реалізувати заплановане": бійці ЗСУ знищили позицію бойовиків (відео)

У мережі показали яскраве відео атаки

Українцям показали яскраве відео знищення однієї з позицій бойовиків на Донбасі. Про це йдеться на сторінці "Поверись живим" у Facebook.

"Превентивний удар по цілях, які несуть потенційну небезпеку складу і цивільним особам неподалік лінії розмежування – один з дієвих методів у військовій стратегії. Так було і з цією ворожою позицією", - йдеться в повідомленні.

Фото: скріншот поста (facebook.com/backandalive)

За інформацією військовослужбовців, на позиції бойовиків помітили транспорт і розвантаження озброєння.

"...аэроразведка помітила транспорт і вивантаження противником 120-мм хв і двох мінометних розрахунків. Перед обстрілом весь особовий склад терористів зібрався порадитися в бліндажі, але так і не зумів реалізувати заплановане", - підкреслюється в тексті повідомлення.

У той же час користувачі мережі уточнили, що подібні дії бійцям ЗСУ потрібно було застосовувати ще в 2014-му році.

"Це добре. З цього потрібно було починати ще в 2014-му році. Потрібно було розстрілювати ці "гумконвої" ще на підході, а не чекати, поки вони розвернутися і почнуть вбивати наших хлопців", - сказав користувач Дмитро Неділько.

"Дві квартири в земляний вал", - підкреслив юзер Дмитро Сенченко.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

До речі, користувачів мережі підкорив професіоналізм українського пілота, який керував винищувачем на наднизької висоті. Відповідне відео опублікував Василь Бараненко.

На опублікованому відео можна помітити, що український винищувач на великій швидкості пролітає практично "над головами" військовослужбовців та військової техніки, після чого стрімко набирає висоту і зникає.

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