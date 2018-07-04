"Не знает, кто такой Олег Сенцов": в сети возмущены отношением полицейского ко всемирной акции

В Мариуполе полицейский посмеялся над активистами

В Мариуполе произошел конфликт между полицейскими и активистами, которые вышли на всемирную акцию в поддержку Сенцова. Об этом написала на своей странице в Facebook Маша Украинская.

"Во время всемирной акции 1 июля мы были вынуждены пойти под офис ОБСЕ, чтобы они зафиксировали нашу акцию и сделали отчет. Но международные наблюдатели не вышли, пока не приехала патрульная полиция. Может, они думали, что мы кого-то из них хотели брать в плен. Короче, такой факт был", - сообщила в публикации активистка.

Маша рассказала, что когда она подошла к полицейским, чтобы объяснить для чего люди здесь собрались, услышала ответ, который очень возмутил всех пришедших на акцию.

Видео: конфликт между активистами и полицией (facebook.com/МашаУкраинская)

"…услышала, что больше десяти человек нельзя собираться…и что он не знает, кто такой Олег Сенцов, и не должен этого знать. И для этого полицейского это показалось смешным. А еще позже он обвинил нас в том, что мы пришли за деньги", - рассказала Маша Украинская.

Девушка также обратилась к руководству и сообщила, что надеется на то, что с ними будет проведена "политинформирование" и обучение, как вести себя в подобных ситуациях.

Скриншоты публикации (facebook.com/МашаУкраинская)

Пользователи также откликнулись на этот пост. Многие возмущены поступком сотрудника полиции.

"Да такой личный состав нужно гнать на...", - написала Ольга Богомолова.

"Позор новой полиции", - сказала другой пользователь Наталья Козаченко.

"Не вижу положительных измененний в работе полиции", - написала Иванна Козак.

Скриншоты комментариев (facebook.com/МашаУкраинская)

Напомним, в Киеве на "Олимпийском" провели масштабную акцию в поддержку Сенцова.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Сколько политзаключенных в РФ?