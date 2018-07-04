"Не знає, хто такий Олег Сенцов": в мережі обурені ставленням поліцейського до всесвітньої акції

У Маріуполі поліцейський посміявся над активістами

У Маріуполі стався конфлікт між правоохоронцями та активістами, які вийшли на всесвітню акцію в підтримку Сенцова. Про це написала на своїй сторінці в Facebook Маша Українська.

"Під час всесвітньої акції 1 липня ми були змушені піти під офіс ОБСЄ, щоб вони зафіксували нашу акцію і зробили звіт. Але міжнародні спостерігачі не вийшли, поки не приїхала патрульна поліція. Може, вони думали, що ми когось з них хотіли брати в полон. Коротше, такий факт був", - повідомила в публікації активістка.

Маша розповіла, що коли вона підійшла до поліцейських, щоб пояснити для чого люди тут зібралися, почула відповідь, яка дуже обурила всіх, хто прийшли на акцію.

Відео: конфлікт між активістами та поліцією (facebook.com/МашаУкраинская)

"...почула, що більше десяти людей не можна збиратися...і що він не знає, хто такий Олег Сенцов, і не повинен цього знати. І для цього поліцейського це здалося смішним. А ще пізніше він звинуватив нас у тому, що ми прийшли за гроші", - розповіла Маша Українська.

Дівчина також звернулася до керівництва і повідомила, що сподівається на те, що з ними буде проведена "политинформирование" і навчання, як вести себе в подібних ситуаціях.

Скріншоти публікації (facebook.com/МашаУкраинская)

Користувачі також відгукнулися на цей пост. Багато обурені вчинком співробітника поліції.

"Так такий особовий склад потрібно гнати на...", - написала Ольга Богомолова.

"Ганьба новій поліції", - сказала інший користувач Наталія Козаченко.

"Не бачу позитивних измененний в роботі поліції", - написала Іванна Козак.

Скріншоти коментарів (facebook.com/МашаУкраинская)

Нагадаємо, в Києві на "Олімпійському" провели масштабну акцію в підтримку Сенцова.

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