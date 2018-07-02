"Украина с тобой!": в Киеве на "Олимпийском" провели масштабную акцию в поддержку Сенцова (фото)

Активисты хотели привлечь внимание мировой общественности к судьбе Сенцова

На стадионе "Олимпийский" в Киеве состоялась акция в поддержку заключенного режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая, и других украинских политзаключенных Кремля.

Организаторы мероприятия отмечают, что цель акции – привлечь внимание общественности к судьбе Сенцова.

Участники держали в руках плакаты с надписями "Освободите Сенцова", "Свободу Олегу Сенцову" и другими.

Фото: Акция в поддержку Сенцова в Киеве (РБК-Украина)

На стадионе собралось огромное число активистов, которые пришли поддержать Олега Сенцова и других украинских узников Кремля.

Фото: Акция в поддержку Сенцова в Киеве (РБК-Украина)

В 21.00 участники акции выдвинулись с площади перед стадионом. Во время шествия были слышны лозунги "Свободу Олегу Сенцову", "Крым – это Украина" и др.

Фото: Акция в поддержку Сенцова в Киеве (РБК-Украина)

Участники акции в знак поддержки Сенцова зажгли дымовые шашки.

Фото: Акция в поддержку Сенцова в Киеве (РБК-Украина)

Ранее сообщалось, чем грозят для Олега Сенцова 50 дней голодовки.

Олег Сенцов. Один в поле воин