Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Україна з тобою!": у Києві на "Олімпійському" провели масштабну акцію на підтримку Сенцова (фото)

STYLERLIFE        02.07.2018 - 22:45
Фото: Акція в підтримку Сенцова в Києві (РБК-Україна)
Фото: Акція в підтримку Сенцова в Києві (РБК-Україна)

Активісти хотіли привернути увагу світової громадськості до долі Сенцова

На стадіоні "Олімпійський" в Києві відбулася акція на підтримку ув'язненого режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня, та інших українських політв'язнів Кремля.

Організатори заходу зазначають, що мета акції – привернути увагу громадськості до долі Сенцова.

Учасники тримали в руках плакати з написами "Звільніть Сенцова", "Свободу Олегу Сенцову" та іншими.

 

Фото: Акція на підтримку Сенцова в Києві (РБК-Україна)

На стадіоні зібралося величезне число активістів, які прийшли підтримати Олега Сенцова і інших українських в'язнів Кремля.

 

Фото: Акція на підтримку Сенцова в Києві (РБК-Україна)

О 21.00 учасники акції вирушили з площі перед стадіоном. Під час ходи лунали гасла "Свободу Олегу Сенцову", "Крим – це Україна" та ін

 

Фото: Акція на підтримку Сенцова в Києві (РБК-Україна)

Учасники акції на знак підтримки Сенцова запалили димові шашки.

Фото: Акція на підтримку Сенцова в Києві (РБК-Україна)

Раніше повідомлялося, чим загрожують для Олега Сенцова 50 днів голодування.

Олег Сенцов. Один у полі воїн

"Була перша криза": адвокат Сенцова розповів, як тюремні лікарі накачували режисера "коктейлями" #FreeOlegSentsov: активісти передали звернення Макрону і Меркель з проханням звільнити Сенцова (фото)
Теги: Олег Сенцов, политзаключенные
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)
"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)
45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся