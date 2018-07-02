"Україна з тобою!": у Києві на "Олімпійському" провели масштабну акцію на підтримку Сенцова (фото)

Активісти хотіли привернути увагу світової громадськості до долі Сенцова
На стадіоні "Олімпійський" в Києві відбулася акція на підтримку ув'язненого режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня, та інших українських політв'язнів Кремля.
Організатори заходу зазначають, що мета акції – привернути увагу громадськості до долі Сенцова.
Учасники тримали в руках плакати з написами "Звільніть Сенцова", "Свободу Олегу Сенцову" та іншими.
Фото: Акція на підтримку Сенцова в Києві (РБК-Україна)
На стадіоні зібралося величезне число активістів, які прийшли підтримати Олега Сенцова і інших українських в'язнів Кремля.
Фото: Акція на підтримку Сенцова в Києві (РБК-Україна)
О 21.00 учасники акції вирушили з площі перед стадіоном. Під час ходи лунали гасла "Свободу Олегу Сенцову", "Крим – це Україна" та ін
Фото: Акція на підтримку Сенцова в Києві (РБК-Україна)
Учасники акції на знак підтримки Сенцова запалили димові шашки.
Фото: Акція на підтримку Сенцова в Києві (РБК-Україна)
Раніше повідомлялося, чим загрожують для Олега Сенцова 50 днів голодування.
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