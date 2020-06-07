В небе над Одессой зафиксировали уникальное явление (фото)

В небе над Одессой в ночь на 7 июня было зафиксировано удивительное природное явление. В ночном небе заметили особенно сильное лунное гало. Снимок уникального явления очевидцы отправили в местное сообщество в Telegram.

Как сообщается на канале "Одесса INFO", яркое оптическое явление в Одессе бывает достаточно редко.

"Гало над Одессой — это очень редкое явление", — подписал фото автор публикации.

Над Одессой зафиксировали яркое лунное гало (фото: Одесса INFO)

На снимке отчетливо видна "радуга" вокруг Луны, которая характеризует большинство типов гало.

Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 км.

В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год, но преимущественно в виде малозаметного явления. Яркое и хорошо заметное гало появляется 10-20 раз в год. Появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде.

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