"Неизбежно приведет к победе": Юрий Андрухович поддержал Сенцова

Писатель уверен в том, что Сенцов знает, что делает

Известный украинский писатель Юрий Андрухович выступил в поддержку политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает ТСН.

Известный украинский писатель выступил со словами поддержки политзаключенному Олегу Сенцову, который голодает уже 31 день.

Юрий Андрухович считает, что все, что делает украинский режиссер неизбежно приведет к победе и призвал украинцев верить в возвращение домой Олега Сенцова.

"Олег Сенцов лучше любого из нас знает, что ему делать и как ему действовать. И он выбрал действие, которая неизбежно приведет к победе, к его победе. А нам остается верить в то, что он вернется и делать все, что мы можем, для того, чтобы это осуществилось", - сказал Андрухович.

Видео: Юрий Андрухович (ТСН)

Напомним, ранее с требованием освободить Олега Сенцова выступил известный режиссер Роман Балаян.

Известный кинорежиссер Роман Балаян считает, что освободить Олега Сенцова – это последний шанс для президента России Владимира Путина оправдаться перед миром.

"Я думаю, что дать волю такому человеку, такой личности – это, возможно, последний шанс для Путина оправдаться перед миром, хоть раз улыбнуться этому миру. Свободу Сенцову! Будь здоров, Олег", - отметил Роман Балаян.

Олег Сенцов. Один в поле воин (video.rbc.ua)