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"Неминуче призведе до перемоги": Юрій Андрухович підтримав Сенцова

STYLERLIFE        14.06.2018 - 09:50
Фото: Юрій Андрухович (УНІАН)
Фото: Юрій Андрухович (УНІАН)

Письменник упевнений в тому, що Сенцов знає, що робить

Відомий український письменник Юрій Андрухович виступив на підтримку політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомляє ТСН.

Відомий український письменник виступив зі словами підтримки політв'язню Олегу Сенцову, який голодує вже 31 день.

Юрій Андрухович вважає, що все, що робить український режисер неминуче приведе до перемоги і закликав українців вірити в повернення додому Олега Сенцова.

"Олег Сенцов краще будь-якого з нас знає, що йому робити і як йому діяти. І він вибрав дію, яка неминуче призведе до перемоги, до його перемоги. А нам залишається вірити в те, що він повернеться і робити все, що ми можемо, для того, щоб це здійснилося", - сказав Андрухович.

Відео: Юрій Андрухович (ТСН)

Нагадаємо, раніше з вимогою звільнити Олега Сенцова виступив відомий режисер Роман Балаян.

Відомий кінорежисер Роман Балаян вважає, що звільнити Олега Сенцова – це останній шанс для президента Росії Володимира Путіна виправдатися перед світом.

"Я думаю, що дати волю такій людині, такій особистості – це, можливо, останній шанс для Путіна виправдатися перед світом, хоч раз посміхнутися світу. Свободу Сенцову! Будь здоровий, Олег", - зазначив Роман Балаян.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (video.rbc.ua)

Українська діаспора Австралії голодуватиме на підтримку Олега Сенцова "Останній шанс для Путіна": режисер Роман Балаян вимагає звільнити Сенцова
Теги: Сенцов, відео, Андрухович
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