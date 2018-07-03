Неизвестная "третья сила": в сети показали видео уничтожения блиндажа противника

Неизвестная сила атаковала сепаратистов с воздуха

В районе Авдеевки неизвестной "третьей силой" был атакован блиндаж противников. Эксклюзивное видео опубликовал в своем YouTube-аккаунте волонтер Юрий Мисягин.

Мисягин сообщил, что в небе над расположением сепаратистов появилась неизвестная "третья сила". Благодаря ее появлению, был уничтожен один из блиндажей противника.

"В зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки, где на некоторых участках передовой расстояния до сепаратистов составляют от 100-200 метров и больше, несколько дней назад В НЕБЕ появилась неизвестная "Третья сила". В результате их неожиданного появления был уничтожен один из блиндажей противника", - написал волонтер.

Он отметил, что теперь сепаратисты вынуждены следить и за воздухом тоже, так как для них приготовлены еще сюрпризы.

"Теперь в том районе сепаратисты вынуждены ходить с задранными верх головами. Правильно делают, так как для них неожиданные сюрпризы будут еще и еще", - добавил он

Кроме того, Мисягин сообщил, что всех военных в расположении обеспечат специальной аппаратурой, которая поможет им стать точнее и агрессивнее.

"Мы сейчас в том районе обеспечим всех планшетами с установленной спец. программой, для точной корректировки огня, у всех командиров в штабах будут установлены мониторы с выведенной на них программой, для удаленного управления боем, и наши подразделения станут еще агрессивней и точней", - сообщил Юрий Мисягин.

Видео: YouTube/Yuriy Misyagin

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