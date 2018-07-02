Установление украинского флага над освобожденным поселком на Донбассе: трогательное видео

В сети показали, как украинские бойцы устанавливали флаг Украины над освобожденным Золотым-4

Украинские бойцы установили сине-желтый флаг над освобожденным поселком на Донбассе. Трогательное видео опубликовал известный активист и блогер Роман Доник на своем YouTube-канале.

"В Луганской области населенный пункт Золотое-4 (Партизанское) окончательно вернулся под контроль Украины. Почти три недели длилась активная фаза операции по возвращению населенного пункта Золотое-4 (бывшее Партизанское) под контроль ВСУ", - написал он.

На кадрах видно, как боец с флагом Украины поднимается по лестнице и устанавливает биколор под государственный гимн, исполняемый его побратимами.

Установление украинского флага над освобожденным поселком на Донбассе (видео: youtube.com/Roman Donik)

Пользователи сети активно комментируют видео и радуются успешной операции по освобождению поселка украинскими войсками.

"Слава нашим украинский военным! К*цапы, вон с украинской земли! Смерть вам, оккупанты!" - написал один из юзеров.

Скриншот комментариев (youtube.com/Roman Donik)

Напомним, что известная украинская певица и волонтер Анастасия Приходько показала в сети поддержку незаконных вооруженных формирований в Днепре.

Ранее Styler писал о том, что жители "ДНР" пожаловались на "русский мир". Об этом свидетельствует проведенный среди оккупантов опрос.

Видео: РБК-Украина