"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)

Певица сделала известным парня, который рекламирует сервис доставки товаров в оккупированный город

Известная украинская певица и волонтер Анастасия Приходько показала в сети поддержку незаконных вооруженных формирований, в частности, так называемой "ДНР" в Днепре. На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала видео, на котором молодой парень под видом "лайфхака" рекламирует сервис для отправки товаров в оккупированный Донецк из РФ.

"Ой, смотрите на мальчика из Днепра! Он здесь рекламирует сайты, с которых можно "в Россию из Донецка ну или с "ДНР" отправлять посылочки" ... Вот, они среди нас! Делаем его известным! Пусть все знают, кто помогает в сервисе ..." – написала Приходько.

Допис, поширений Анастасія Приходько (@prykhodko_official) 1 Лип 2018 р. о 11:15 PDT

Видео: instagram.com/prykhodko_official

Позднее она объяснила свою позицию.

"Прям cтолько людей хороших вылезло! Отвечаю сразу и всем! Я не читаю ту х*йню, которую вы пишете! Из Донецка парень - хорошо! Мама там - хорошо! Но во времена, когда война, и каждый день гибнут люди, делать рекламу "как можно в Донецк передать из России", или "выехать в Украину", что Донецк уже не Украина что ли? И для меня он не популярен и не образец! Только сегодня о нем узнала. Я не говорю о нем, как о человеке, а говорю, что такая реклама - это очень плохо! Вижу, у половины мозгов нет! Жаль молодежь", - отметила певица.

Скриншот поста (instagram.com/prykhodko_official)

Скриншот поста (instagram.com/prykhodko_official)

Ранее Анастасия Приходько сделала громкое заявление о своем статусе.

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