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"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)

STYLERLIFE        02.07.2018 - 09:49
Фото: Анастасія Приходько (instagram.com/prykhodko_official)
Фото: Анастасія Приходько (instagram.com/prykhodko_official)

Співачка зробила відомим хлопця, який рекламує сервіс доставки товарів в окуповане місто

Відома українська співачка та волонтерка Анастасія Приходько показала в мережі підтримку незаконних збройних формувань, зокрема, так званої "ДНР" в Дніпрі. На своїй сторінці у соцмережі Instagram вона опублікувала відео, на якому молодий хлопець під виглядом "лайфхака" рекламує сервіс для відправки товарів в окупований Донецьк з РФ.

"Ой, дивіться на хлопчика з Дніпра! Він тут рекламує сайти, з яких можна "в Росію з Донецька ну або з "ДНР" відправляти посилочки" ... Ось, вони серед нас! Робимо його відомим! Нехай всі знають, хто допомагає в сервісі ..." – написала Приходько.

Відео: instagram.com/prykhodko_official

Пізніше вона пояснила свою позицію.

"Прям стільки людей хороших вилізло! Відповідаю відразу і всім! Я не читаю ту х*йню, яку ви пишете! З Донецька хлопець - добре! Мама там - добре! Але в часи, коли війна, і кожен день гинуть люди, робити рекламу "як можна в Донецьк передати з Росії", або "виїхати в Україну", що Донецьк вже не Україна? І для мене він не популярний і не зразок! Тільки сьогодні про нього дізналася Я не кажу про нього, як про людину, а кажу, що така реклама - це дуже погано! Бачу, у половини мізків немає! Шкода молодь", - зазначила співачка.

Скріншот поста (instagram.com/prykhodko_official)

Скріншот поста (instagram.com/prykhodko_official)

Раніше Анастасія Приходько зробила гучну заяву про свій статус.

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Теги: Анастасія Приходько
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