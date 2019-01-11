Некачественные лекарства: украинцам сообщили о правилах возврата (видео)

Видео: (YouTube/ТСН)

С 2019 года украинцы могут возвращать в аптеки медикаменты плохого качества и получать обратно потраченные на них деньги, однако, чтобы все вышло, необходимо действовать правильно. Об этом информируют журналисты в сюжете ТСН.

Самое важное - не выбрасывать чек заранее. Для начала убедитесь, что с лекарствами все в порядке, иначе потом возврат денег будет произвести невозможно. Основанием для проверки лекарств может стать несовпадение номеров сертификатов на упаковке и самих препаратах, признаки фальсификации лекарств или же побочные действия при приеме препарата.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

Если у вас есть сомнения, можно обратиться в отделение Гослекслужбы и отдать остатки препарата на анализ. При этом необходимо предоставить хотя бы один блистер для таблеток. Выводы экспертов будут бесплатными, а экспертизы не затянутся дольше недели.

Если во время первичного контроля выяснят, что лекарства не соответствуют требованиям, то служба будет требовать у поставщика лекарственное средство из архива той самой серии, а следующий анализ будет проводить арбитражная лаборатория. Если отклонения найдут и в архивном образце, такая серия будет подлежать запрету для продажи.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

Выводы лабораторий станут основанием для покупателя обратиться с ними и чеком в аптеку и требовать компенсации потраченных средств или замены препарата на другой.

Напомним, что украинцев призывают помочь парню, который вытащил из огня дедушку-инвалида. Отмечается, что у Егора ожоги головы, верхних и нижних конечностей, обожжено 60% тела, 20% глубоких ожогов.

Мы сообщали, что в Минздраве рассказали, какие лекарства можно будет возвращать в аптеки. Для этого, как минимум, необходимо предъявить расчетный документ на их приобретение.