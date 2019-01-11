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Неякісні ліки: українцям повідомили про правила повернення (відео)

STYLERЖиття    11.01.2019 - 10:35

Відео: (YouTube/ТСН)

З 2019 року українці можуть повертати в аптеки медикаменти поганої якості та отримувати назад витрачені на них гроші, проте, щоб усе вийшло, треба діяти правильно. Про це інформують журналісти в сюжеті ТСН.

Найважливіше - не викидати чек заздалегідь. Для початку переконайтеся, що з ліками все в порядку, інакше потім повернення грошей буде зробити неможливо. Підставою для перевірки ліків може стати розбіжність номерів сертифікатів на упаковці і самих препаратах, ознаки фальсифікації ліків або ж побічні дії при прийомі препарату.

Неякісні ліки: українцям повідомили про правила повернення (відео)Скріншот відео: (YouTube/ТСН)

Якщо у вас є сумніви, можна звернутися у відділення Держлікслужби і віддати залишки препарату на аналіз. При цьому необхідно надати хоча б один блістер для таблеток. Висновки експертів будуть безкоштовними, а експертизи не затягнуться довше тижня.

Якщо під час первинного контролю з'ясують, що ліки не відповідають вимогам, то служба буде вимагати у постачальника лікарський засіб з архіву тієї самої серії, а наступний аналіз буде проводити арбітражна лабораторія. Якщо відхилення знайдуть і в архівному зразку, така серія буде підлягати забороні для продажу.

Неякісні ліки: українцям повідомили про правила повернення (відео)Скріншот відео: YouTube/ТСН)

Висновки лабораторій стануть підставою для покупця звернутися з ними і чеком в аптеку і вимагати компенсації витрачених коштів або заміни препарату на інший.

Нагадаємо, що українців закликають допомогти хлопцеві, який витягнув з вогню дідуся-інваліда. Наголошується, що у Єгора опіки голови, верхніх і нижніх кінцівок, обпечено 60% тіла, 20% глибоких опіків.

Ми повідомляли, що у Моз розповіли, які ліки можна буде повертати в аптеки. Для цього, як мінімум, необхідно пред'явити розрахунковий документ на їх придбання.

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