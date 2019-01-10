Украинцев призывают помочь парню, который вытащил из огня дедушку-инвалида

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У парня обгорело 65% кожного покрова

Юный Егор Чернецкий, который спас от пожара дедушку-инвалида, сейчас находится в тяжелом состоянии. У парня обгорело 65% кожного покрова, повреждены печень и легкие. Неравнодушных украинцев призывают помочь, передает Город Х.

Состояние мальчика тяжелое, ближайший месяц он будет находиться в реанимации, где парня подготовят к дальнейшим операциям. Отмечается, что у Егора ожоги головы, верхних и нижних конечностей, обожжено 60% тела, 20% глубоких ожогов.

На лечение мальчишки ежедневно уходят колоссальные суммы, у семьи таких денег нет, поэтому неравнодушные люди решили помочь и объявили срочный сбор денег и возят в больницу дефицитные лекарства.

Фото: (gx.net.ua)

Все, у кого есть желание и возможность помочь пострадавшему и его семье, могут отправить финансовую помощь на номер карты Приватбанка 4149 4991 1190 5079, Чернецкая Галина Владимировна.

Напомним, что в подсобном помещении шахты "Котляревского" в Донецкой области произошел пожар. На данный момент устанавливается причина возникновения пожара.

Ранее сообщалось, что в селе Березовское Харьковской области произошел пожар в санатории "Курорт Березовские минеральные воды". Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливается.

А также о том, что на Закарпатье девочка вытащила четырех детей из пылающего дома. На момент возникновения пожара в доме находилось пятеро детей и их родственник, который из-за болезни едва передвигался. Родители в тот день поехали по делам в райцентр.