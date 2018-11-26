На Закарпатье девочка вытащила четырех детей из пылающего дома

Фото пожара (dsns.gov.ua)

Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы

В Закарпатской области в селе Кобилецкая Поляна Раховского района в жилом доме возник пожар, который чуть не закончился трагедией - в доме находились дети. Как сообщили в понедельник, 26 ноября, в пресс-службе ГоСЧС, из огненной ловушки были спасены шесть человек.

Отмечается, что инцидент произошел ночью 25 ноября.

На момент возникновения пожара в доме находилось пятеро детей и их родственник, который из-за болезни едва передвигался. Родители в тот день поехали по делам в райцентр.

Вечером, когда дети уже укладывались спать, старшая из детей, 11-летняя Соня почувствовала запах гари, доносившийся из соседней комнаты. Открыв дверь, она поняла, что горит их деревянный дом.

"Много времени для раздумий у девочки не оставалось, а главное ребенок не растерялся и начал действовать. Осознав, что огонь уже отрезал путь к выходу из помещения, Соня немедленно начала проводить эвакуацию своих братьев и сестер через окно", - рассказали спасатели.

После того как все дети, самому младшему из которых исполнилось только два годика, оказались в безопасности, девочка и сама выскочила на свежий воздух.

К тому времени пожар уже заметили односельчане, которые вызвали спасателей и поспешили ребенку на помощь.

Соня рассказала соседям, внутри дома еще остался их родственник. Мужчину также спасили.

Как говорится в сообщении ГоСЧС, причину возгорания устанавливают правоохранительные органы. Огнем была уничтожена крыша и деревянные стены на площади 66 кв м.

Ранее сообщалось, что во Львовской области 13-летняя девочка смогла раскрыть преступление и помогла полиции схватить вора.

Также мы писали о том, что в Виннице произошел удивительный случай. Кошка во время пожара спасла жизнь своему хозяину – офицеру Службы спасения.

Напомним, недавно в Запорожской области в частном жилом доме возник пожар, который закончился трагедией - погибли трое детей.

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Видео: РБК-Украина