В Виннице кошка спасла от смерти офицера-МЧСника

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Во время пожара животное разбудило хозяина. Это его спасло

В Виннице произошел удивительный случай. Кошка во время пожара спасла жизнь своему хозяину – офицеру Службы спасения. Об этом сообщил пресс-офицер ГУ ГСЧС в Винницкой области Александр Кутовой на своей странице в Facebook.

Фото: кошка, которая спасла жизнь хозяина-офицера (facebook.com/alexander.kutovoy.3)

"Бытует мнение, что писать о спасении братьев наших меньших является излишним. Мол, животные - не люди, и не стоят внимания. Однако недавно произошло чрезвычайное событие, которое, думаю, многих убедит в обратном", - такими словами начал свой пост Кутовой.

Далее Александр рассказал историю спасения кошкой жизни его друга.

"Один из моих друзей, опытный офицер, к вечеру решил сварить плов. Когда блюдо уже было практически готово, уменьшил на газовой плите огонь, и прилег на диван посмотреть новости, которые как раз транслировались по телевизору. Дома, кроме хозяина, была еще кошка. Она и разбудила мужчину посреди ночи: начала громко кашлять и кусать за локоть", - рассказал в публикации мужчина.

Александр отметил, что, имея за плечами множество сложных ликвидированных пожаров, хозяин кошки, открыв глаза, сразу понял, что произошло. С дивана он скатился на пол и, ползая, достиг коридора. Потом открыл все окна и двери. Дым был настолько плотным, что не было ничего видно даже при включенном свете.

"Слава Богу и пушистой спасительнице, друг не попал в другой мир", - радостно написал Александр.

После этого трепетного рассказа о таком случае, из уважения к пушистой было принято несколько важных решений. Кутовой отмечает, что отныне должное внимание уделяется всем случаям спасения бойцами ГСЧС животных.

Скриншот поста (facebook.com/alexander.kutovoy.3)

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