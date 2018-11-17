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У Вінниці кішка врятувала від смерті офіцера-МНСника

STYLERТварини    17.11.2018 - 20:01
У Вінниці кішка врятувала від смерті офіцера-МНСника
Фото: (pixabay.com)

Під час пожежі тварина розбудила господаря. Це його врятувало

У Вінниці стався дивний випадок. Кішка під час пожежі врятувала життя своєму господареві – офіцеру Служби порятунку. Про це повідомив прес-офіцер ГУ ДСНС у Вінницькій області Олександр Кутовий на своїй сторінці в Facebook.

У Вінниці кішка врятувала від смерті офіцера-МНСника

Фото: кішка, яка врятувала життя господаря-офіцера (facebook.com/alexander.kutovoy.3)

"Побутує думка, що писати про порятунок братів наших менших є зайвим. Мовляв, тварини - не люди, і не варті уваги. Проте нещодавно сталася надзвичайна подія, яка, думаю, багатьох переконає у зворотному", - такими словами розпочав свій пост Кутовий.

Далі Олександр розповів історію порятунку кішкою життя його друга.

"Один з моїх друзів, досвідчений офіцер, до вечора вирішив зварити плов. Коли страва вже була майже готова, зменшив на газовій плиті вогонь, і приліг на диван подивитися новини, які транслювалися по телевізору. Вдома, крім господаря, була ще кішка. Вона розбудила чоловіка посеред ночі: почала голосно кашляти і кусати за лікоть", - розповів в публікації чоловік.

Олександр зазначив, що, маючи за плечима безліч складних ліквідованих пожеж, господар кішки, відкривши очі, відразу зрозумів, що сталося. З дивана він скотився на підлогу і, повзаючи, досяг коридору. Потім відкрив всі вікна і двері. Дим був настільки щільним, що не було нічого видно навіть при включеному світлі.

"Слава Богу і пухнастою рятівниця, один не потрапив в інший світ", - радісно написав Олександр.

Після цього трепетного розповіді про такому разі, з поваги до пухнастої було прийнято кілька важливих рішень. Кутовий зазначає, що відтепер належна увага приділяється всіх випадків порятунку бійцями ДСНС тварин.

У Вінниці кішка врятувала від смерті офіцера-МНСника

Скріншот поста (facebook.com/alexander.kutovoy.3)

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