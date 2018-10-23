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В Винницкой области рыжий Хатико получил нового хозяина

STYLERЖивотные    23.10.2018 - 23:10
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Собака печально смотрела на всех, кто пытался ее утешить и подкормить

В Винницкой области около месяца назад возле Павловки Калиновского района местные жители обратили внимание на рыжую собаку возле проезжей части. Брошенный пес хранил старые штаны своего хозяина, сообщает 33kanal.com.

Собаку долгое время подкармливали проезжие. Люди, ежедневно ездящие в направлении Винницы и назад, оставляли псу хлеб, куски колбасы, кости, даже консервы. 

Как рассказал один из жителей Калиновки, приближается зима, а пес никуда уходить не собирался. Собака печально смотрела на всех, кто пытался ее утешить и подкормить и рычала, когда кто-то пытался подойди к тем старым штанам.

В итоге сегодня стало известно, что местного Хатико забрали в хорошие руки. 

Как сообщалось ранее, на Харьковском авиационном заводе уже четыре года живет собака, которая все это время ждет хозяина. 

Напомним, что в Черкассах собака Марта ждала на остановке своего умершего хозяина.

Также мы писали, что в Одессе на пляже "Отрада" собака целый день ждала свою хозяйку. В итоге пса забрали и перевезли в приют.

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Видео: РБК-Украина

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