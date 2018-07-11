"С места не двигается": в Одессе появился Хатико (фото)

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Люди предполагали, что хозяйка животного погибла

В Одессе на пляже "Отрада" собака целый день ждала свою хозяйку, которая так и не пришла. Об этом сообщает местное издание 048.

Во вторник, 10 июля, пожилая женщина пошла купаться в море. На пляже она оставила свои вещи, возле которых сидела собака. Хозяйка так и не вернулась и животное просидело на пляже целый день.

"С места не двигается, в руки тоже не дается", - описывает ситуацию одесситка Анна Гончарова.

Фото: Местный Хатико (048.ua)

Собаку забрали и перевезли в приют, а женщину начали искать спасатели. Люди предполагали, что она утонула.

Позже стало известно, что поиски на пляже "Отрады" прекращены, потому что семья женщины связалась со спасателями и сообщила, что с ней все в порядке. Скоро хозяйка сможет забрать собаку из приюта.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области собаку засунули в мешок и выбросили в колодец.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 июля.

"Чрезвычайники спасли собачку, которую в мешке бросили в колодец... 8 июля спасателям города Голая Пристань поступило сообщение о том, что в техническом колодце в районе гериатрического пансионата слышен жалобный визг", - рассказали в сети.

Приехав на вызов, специалисты ГСЧС установили происхождение звуков - из мешка визжал маленький щенок. С помощью пожарной лестницы спасатели спустились в колодец и достали животное.

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