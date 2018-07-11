"З місця не рухається": в Одесі з'явився Хатіко (фото)

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Люди припускали, що хазяйка тварини загинула

В Одесі на пляжі "Отрада" собака цілий день чекав на свою хазяйку, яка так і не прийшла. Про це повідомляє місцеве видання 048.

У вівторок, 10 липня, літня жінка пішла купатися в море. На пляжі вона залишила свої речі, біля яких сидів собака. Хазяйка так і не повернулася і тварина просиділа на пляжі цілий день.

"З місця не рухається, в руки теж не дається", - описує ситуацію одеситка Анна Гончарова.

Фото: Місцевий Хатіко (048.ua)

Собаку забрали і перевезли до притулку, а жінку почали шукати рятувальники. Люди припускали, що вона потонула.

Пізніше стало відомо, що пошуки на пляжі "Отрада" припинені, тому що сім'я жінки зв'язалася з рятувальниками і повідомила, що з нею все в порядку. Скоро хазяйка зможе забрати собаку з притулку.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області собаку засунули в мішок і викинули в колодязь.

Інцидент стався в неділю, 8 липня.

"Надзвичайники врятували собачку, якого в мішку кинули в колодязь... 8 липня рятувальникам міста Гола Пристань надійшло повідомлення про те, що в технічному колодязі в районі геріатричного пансіонату чути жалібний вереск", - розповіли в мережі.

Приїхавши на виклик, фахівці ГСЧС встановили походження звуків - з мішка верещав маленьке цуценя. За допомогою пожежної драбини рятувальники спустилися в колодязь і дістали тварину.

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