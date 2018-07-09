В Херсонской области собаку засунули в мешок и выбросили в колодец (фото)

Животное спасли сотрудники ГСЧС

В Голой Пристани Херсонской области неизвестные бросили собаку в мешке на дно колодца. Жалобный визг животного услышали прохожие и вызвали спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в соцсети Facebook.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 июля.

"Чрезвычайники спасли собачку, которую в мешке бросили в колодец... 8 июля спасателям города Голая Пристань поступило сообщение о том, что в техническом колодце в районе гериатрического пансионата слышен жалобный визг", - рассказали в сети.

Приехав на вызов, специалисты ГСЧС установили происхождение звуков - из мешка визжал маленький щенок. С помощью пожарной лестницы спасатели спустились в колодец и достали животное.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

"Когда открыли пакет, то с него на спасителей смотрела симпатичная ушастая рыжая мордочка. Собачка уже и не надеялась увидеть что-то, кроме мешка, в котором ее бессердечно обрекли на гибель", - отметили в ГСЧС.

Фото: Собака (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Отмечается, что теперь жизни щенка ничего не угрожает.

"Однако вопрос, кто же совершил этот бесчеловечный поступок - остается открытым..." – отметили в сети.

Скриншот поста (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за жестокое обращение с животными. Согласно статье 299, издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет. За особо жестокие преступления злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения.

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