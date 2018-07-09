У Херсонській області собаку засунули в мішок і викинули в колодязь (фото)

Тварину врятували співробітники ДСНС

У Голій Пристані Херсонської області невідомі кинули собаку в мішку на дно колодязя. Жалібне скавчання тварини почули перехожі і викликали рятувальників. Про це розповіли в прес-службі ДСНС в соцмережі Facebook.

Інцидент стався в неділю, 8 липня.

"Надзвичайники врятували собачку, якого в мішку кинули в колодязь... 8 липня рятувальникам міста Гола Пристань надійшло повідомлення про те, що в технічному колодязі в районі геріатричного пансіонату чути жалібне скавчання", - розповіли в мережі.

Приїхавши на виклик, фахівці ДСНС встановили походження звуків - з мішка верещало маленьке цуценя. За допомогою пожежної драбини рятувальники спустилися в колодязь і дістали тварину.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

"Коли відкрили пакет, то з нього на рятівників дивилася симпатична вухата руда мордочка. Собачка вже й не сподівався побачити щось, крім мішка, в якому його безсердечно прирекли на загибель", - відзначили в ДСНС.

Фото: Собака (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Відзначається, що тепер життю цуценя нічого не загрожує.

"Однак питання, хто ж зробив цей нелюдський вчинок - залишається відкритим ..." - зазначили в мережі.

Скріншот поста (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, Кримінальний кодекс України передбачає покарання за жорстоке поводження з тваринами. Згідно зі статтею 299, знущання над тваринами, вчинені із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських спонукань, караються штрафом, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. За особливо жорстокі злочини зловмисникові загрожує від п'яти до восьми років тюремного ув'язнення.

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