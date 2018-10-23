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У Вінницькій області рудий Хатіко отримав нового господаря

STYLERТварини    23.10.2018 - 23:10
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Собака сумно дивився на всіх, хто намагався його втішити та підгодувати

У Вінницькій області близько місяця тому біля Павлівки Калинівського району місцеві жителі звернули увагу на рудого собаку біля проїжджої частини. Покинутий пес зберігав старі штани свого господаря, повідомляє 33kanal.com.

Собаку довгий час підгодовували проїжджі. Люди, які щодня їздять в напрямку Вінниці і назад, залишали собаці хліб, шматки ковбаси, кістки, навіть консерви.

Як розповів один з жителів Калинівки, наближається зима, а пес нікуди йти не збирався. Собака сумно дивився на всіх, хто намагався його втішити і підгодувати і гарчав, коли хтось намагався підійди до тих старих штанів.

В підсумку сьогодні стало відомо, що місцевого Хатіко забрали в добрі руки.

Як повідомлялося раніше, на Харківському авіаційному заводі вже чотири роки живе собака, яка весь цей час чекає господаря.

Нагадаємо, що в Черкасах собака Березня чекала на зупинці свого померлого господаря.

Також ми писали, що в Одесі на пляжі "Отрада" собака цілий день чекала на свою господиню. У підсумку пса забрали і перевезли у притулок.

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Відео: РБК-Україна

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