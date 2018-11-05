Ученые выяснили, почему коты любят прятаться в коробки

Фото: (pixabay.com)

Это помогает снизить общий уровень агрессивности животного

Учёные из университета Утрехта выяснили, с чем связана любовь кошек к коробкам. Результаты исследования показали, что коробки помогают животным снять стресс и снизить уровень агрессии. Об этом сообщает Аpplied animal behaviour.

Выяснилось, что большая часть котов чувствуют себя в коробках в безопасности. С научной точки зрения это объясняется тем, что тесное пространство позволяет мозгу животных активнее выделять эндорфины.

Фото: (pixabay.com)

Коробки позволяют домашним питомцам не только расслабиться, но и перестать тревожиться. Также это способствует снижению общего уровня агрессивности животного.

Кроме того, коробка может помочь кошкам адаптироваться в новом доме значительно быстрее. Учёные заявили, что если у животного нет своей собственной "зоны комфорта" в виде коробки, то питомец будет адаптироваться к новым хозяевам и условиям в два раза медленнее.

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Видео: РБК-Украина