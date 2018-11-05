ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Ученые выяснили, почему коты любят прятаться в коробки

STYLERНаука и техника    05.11.2018 - 08:20
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Это помогает снизить общий уровень агрессивности животного

Учёные из университета Утрехта выяснили, с чем связана любовь кошек к коробкам. Результаты исследования показали, что коробки помогают животным снять стресс и снизить уровень агрессии. Об этом сообщает Аpplied animal behaviour.

Выяснилось, что  большая часть котов чувствуют себя в коробках в безопасности. С научной точки зрения это объясняется тем, что тесное пространство позволяет мозгу животных активнее выделять эндорфины.

Ученые выяснили, почему коты любят прятаться в коробкиФото: (pixabay.com)

Коробки позволяют домашним питомцам не только расслабиться, но и перестать тревожиться. Также это способствует снижению общего уровня агрессивности животного.

Кроме того, коробка может помочь кошкам адаптироваться в новом доме значительно быстрее. Учёные заявили, что если у животного нет своей собственной "зоны комфорта" в виде коробки, то питомец будет адаптироваться к новым хозяевам и условиям в два раза медленнее.

Напомним, что ослица из Ирландии покорила сеть своим пением.

Мы сообщали, что ранее женщина рассказала, как кошка спасла ее от рака.

Также мы писали, что в Винницкой области рыжий Хатико получил нового хозяина.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины наукаученыекошки
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь