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Вчені з'ясували, чому коти люблять ховатися в коробки

STYLERНаука і техніка    05.11.2018 - 08:20
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Це допомагає знизити загальний рівень агресивності тварини

Вчені з університету Утрехта з'ясували, з чим пов'язана любов кішок до коробок. Результати дослідження показали, що коробки допомагають тваринам зняти стрес і знизити рівень агресії. Про це повідомляє Аpplied animal behaviour.

З'ясувалося, що велика частина котів відчувають себе в коробках в безпеці. З наукової точки зору це пояснюється тим, що тісний простір дозволяє мозку тварин активніше виділяти ендорфіни.

Вчені з'ясували, чому коти люблять ховатися в коробкиФото: (pixabay.com)

Коробки дозволяють домашнім вихованцям не тільки розслабитися, але і перестати турбуватися. Також це сприяє зниженню загального рівня агресивності тварини.

Крім того, коробка може допомогти кішкам адаптуватися в новому будинку значно швидше. Вчені заявили, якщо у тварини немає своєї власної "зони комфорту" у вигляді коробки, то воно буде адаптуватися до нових господарів і умов проживання у два рази повільніше.

Нагадаємо, що ослиця з Ірландії підкорила мережу своїм співом.

Ми повідомляли, що раніше жінка розповіла, як кішка врятувала її від раку.

Також ми писали, що у Вінницькій області рудий Хатіко отримав нового господаря.

Відео: РБК-Україна

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