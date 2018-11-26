На Закарпатті дівчинка витягла чотирьох дітей з палаючого будинку

Фото пожежі (dsns.gov.ua)

Причину займання встановлюють правоохоронні органи

У Закарпатській області в селі Кобилецька Поляна Рахівського району в житловому будинку виникла пожежа, яка ледь не закінчилася трагедією - в будинку знаходилися діти. Як повідомили в понеділок, 26 листопада, в прес-службі ДСНС, з вогняної пастки було врятувано шістьох людей.

Зазначається, що інцидент стався вночі 25 листопада.

На момент виникнення пожежі в будинку знаходилося п'ятеро дітей nf їх родич, який через хворобу ледь пересувався. Батьки того дня поїхали по справах до райцентру.

Увечері, коли діти вже вкладалися спати, старша з дітей, 11-річна Соня відчула запах гару, що долинав з сусідньої кімнати. Відкривши двері, вона зрозуміла, що палає їхній дерев'яний будинок.

"Багато часу для роздумів у дівчинки не залишалося, а головне дитина не розгубилася і почала діяти. Усвідомивши, що вогонь уже відрізав шлях до виходу з приміщення, Соня негайно почала проводити евакуацію своїх братів і сестер через вікно", - розповіли рятувальники.

Після того як всі діти, наймолодшому з яких виповнилося лише два рочки, опинилися в безпеці, дівчинка і сама вискочила на свіже повітря.

До того часу пожежу вже помітили односельці, які викликали рятувальників і поспішили на допомогу дитині.

Соня розповіла сусідам, всередині будинку ще залишився їхній родич. Чоловіка також спасили.

Як йдеться в повідомленні ДСНС, причину займання встановлюють правоохоронні органи. Вогнем було знищено дах і дерев'яні стіни на площі 66 м. кв

Раніше повідомлялося, що у Львівській області 13-річна дівчинка змогла розкрити злочин і допомогла поліції схопити злодія.

Також ми писали про те, що у Вінниці стався дивний випадок. Кішка під час пожежі врятувала життя своєму господареві – офіцеру Служби порятунку.

Нагадаємо, нещодавно у Запорізькій області в приватному житловому будинку виникла пожежа, який закінчився трагедією - загинули троє дітей.

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Відео: РБК-Україна