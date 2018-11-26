На Закарпатті дівчинка витягла чотирьох дітей з палаючого будинку

Причину займання встановлюють правоохоронні органи
У Закарпатській області в селі Кобилецька Поляна Рахівського району в житловому будинку виникла пожежа, яка ледь не закінчилася трагедією - в будинку знаходилися діти. Як повідомили в понеділок, 26 листопада, в прес-службі ДСНС, з вогняної пастки було врятувано шістьох людей.
Зазначається, що інцидент стався вночі 25 листопада.
На момент виникнення пожежі в будинку знаходилося п'ятеро дітей nf їх родич, який через хворобу ледь пересувався. Батьки того дня поїхали по справах до райцентру.
Увечері, коли діти вже вкладалися спати, старша з дітей, 11-річна Соня відчула запах гару, що долинав з сусідньої кімнати. Відкривши двері, вона зрозуміла, що палає їхній дерев'яний будинок.
"Багато часу для роздумів у дівчинки не залишалося, а головне дитина не розгубилася і почала діяти. Усвідомивши, що вогонь уже відрізав шлях до виходу з приміщення, Соня негайно почала проводити евакуацію своїх братів і сестер через вікно", - розповіли рятувальники.
Після того як всі діти, наймолодшому з яких виповнилося лише два рочки, опинилися в безпеці, дівчинка і сама вискочила на свіже повітря.
До того часу пожежу вже помітили односельці, які викликали рятувальників і поспішили на допомогу дитині.
Соня розповіла сусідам, всередині будинку ще залишився їхній родич. Чоловіка також спасили.
Як йдеться в повідомленні ДСНС, причину займання встановлюють правоохоронні органи. Вогнем було знищено дах і дерев'яні стіни на площі 66 м. кв
Раніше повідомлялося, що у Львівській області 13-річна дівчинка змогла розкрити злочин і допомогла поліції схопити злодія.
Також ми писали про те, що у Вінниці стався дивний випадок. Кішка під час пожежі врятувала життя своєму господареві – офіцеру Служби порятунку.
Нагадаємо, нещодавно у Запорізькій області в приватному житловому будинку виникла пожежа, який закінчився трагедією - загинули троє дітей.
Відео: РБК-Україна