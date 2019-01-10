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Українців закликають допомогти хлопцеві, який витягнув з вогню дідуся-інваліда

STYLERЖиття    10.01.2019 - 08:34
Українців закликають допомогти хлопцеві, який витягнув з вогню дідуся-інваліда
Колаж РБК-Україна

У хлопця обгоріло 65% шкірного покриву

Юний Єгор Чернецький, який врятував від пожежі дідуся-інваліда, зараз перебуває у важкому стані. У хлопця обгоріло 65% шкірного покриву, пошкоджені печінка і легені. Небайдужих українців закликають допомогти, передає Місто Х.

Стан хлопчика важкий, найближчий місяць він буде перебувати в реанімації, де Єгора підготують до подальших операцій. Зазначається, що у хлопця опіки голови, верхніх і нижніх кінцівок, обпечено 60% тіла, 20% глибоких опіків.

На лікування хлопчика щодня йдуть колосальні суми, у родини таких грошей немає, тому небайдужі люди вирішили допомогти і оголосили терміновий збір грошей і возять в лікарню дефіцитні ліки.

Українців закликають допомогти хлопцеві, який витягнув з вогню дідуся-інвалідаФото: (gx.net.ua)

Всі, у кого є бажання і можливість допомогти потерпілому та його сім'ї, можуть відправити фінансову допомогу на номер карти Приватбанку 4149 4991 1190 5079, Чернецька Галина Володимирівна.

Нагадаємо, що в підсобному приміщенні шахти "Котляревського" в Донецькій області сталася пожежа. На даний момент встановлюється причина виникнення пожежі.

Раніше повідомлялося, що в селі Березівське Харківської області сталася пожежа в санаторії "Курорт Березівські мінеральні води". Причина виникнення пожежі та сума збитків встановлюються.

А також про те, що на Закарпатті дівчинка витягла чотирьох дітей з палаючого будинку. На момент виникнення пожежі в будинку знаходилося п'ятеро дітей і їх родич, який через хворобу ледь пересувався. Батьки в той день поїхали по справах у райцентр.

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