Врачи рассказали о состоянии 16-летнего парня, который вытащил из огня дедушку-инвалида

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Парень сильно пострадал. Сейчас ему помогают волонтеры и неравнодушные люди

Юный герой Егор Чернецкий, который спас от пожара дедушку-инвалида и сам попал в харьковскую больницу, находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказала заместитель главного врача больницы Елена Полещук, сообщает местное издание "News Room".

Несчастный случай произошел в Станице Луганской накануне Нового года 31 декабря. В частном доме начался пожар, и парень помогал своему деду вылезти из окна. Сам мужчина 1951 года рождения вылезти через окно не мог, так как у него не было одной ноги.

В результате пожара пострадавшего молодого человека сначала доставили в местную больницу, а затем перевезли в Лисичанск, а потом уже и в Харьков.

Медик сообщила, что 16-летний герой находится в реанимации, у него обожжено 60% тела. При этом 20% - это глубокие ожоги.

"Проводим консервативное лечение, пока об оперативном вмешательстве речь не идет. Он в сознании, дышит сам, но не встает", - завила заместитель главврача больницы.

Она также отметила, что прогнозы пока давать рано, но парня ждет длительный реабилитационный период.

По словам матери мальчика, пожар начался после того, как загорелись лежат возле котла дрова. А через 20 минут огонь распространился по всей комнате. К счастью, дедушка Егора отделался легкими ожогами, а вот сам он сильно пострадал.

"Сын мне сказал: "Я не мог его покинуть, он меня вырастил". У него сильно пострадала голова, спина, ноги (штаны тлели, он пытался их сорвать, но они прилипли). Страшные ожоги на руках: он брался за горячую ручку, вся кожа на ней осталась", - рассказала мать парня Галина Чернецкая.

Напомним, что в подсобном помещении шахты "Котляревского" в Донецкой области произошел пожар.

Ранее сообщалось, что в селе Березовское Харьковской области произошел пожар в санатории "Курорт Березовские минеральные воды".