Лікарі розповіли про стан 16-річного хлопця, який витягнув з вогню дідуся-інваліда

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Хлопець сильно постраждав. Зараз йому допомагають волонтери та небайдужі люди

Юний герой Єгор Чернецький, який врятував від пожежі дідуся-інваліда і сам потрапив у харківську лікарню, знаходиться у важкому стані. Про це розповіла заступник головного лікаря лікарні Олена Полещук, повідомляє місцеве видання "News Room".

Нещасний випадок стався в Станиці Луганській напередодні Нового року 31 грудня. У приватному будинку почалася пожежа, і хлопець допомагав своєму дідові вилізти з вікна. Сам чоловік 1951 року народження вилізти через вікно не міг, так як у нього не було однієї ноги.

В результаті пожежі потерпілого молодої людини спочатку доставили в місцеву лікарню, а потім перевезли в Лисичанськ, а потім вже і в Харків.

Медик повідомила, що 16-річний герой знаходиться в реанімації, у нього обпечено 60% тіла. При цьому 20% - це глибокі опіки.

"Проводимо консервативне лікування, поки про оперативне втручання мова не йде. Він у свідомості, дихає сам, але не встає", - завила заступник головного лікаря лікарні.

Вона також зазначила, що прогнози поки давати рано, але на хлопця чекає тривалий реабілітаційний період.

За словами матері хлопчика, пожежа почалася після того, як загорілися дрова, що лежали біля котла. А через 20 хвилин вогонь поширився по всій кімнаті. На щастя, дідусь Єгора відбувся легкими опіками, а от сам він сильно постраждав.

"Син мені сказав: "Я не міг його залишити, він мене виростив". У нього сильно постраждала голова, спина, ноги (штани тліли, він намагався їх зірвати, але вони прилипли). Страшні опіки на руках: він брався за гарячу ручку, вся шкіра на ній залишилася", - розповіла мати хлопця Галина Чернецька.

Нагадаємо, що в підсобному приміщенні шахти "Котляревського" в Донецькій області сталася пожежа.

Раніше повідомлялося, що в селі Березівське Харківської області сталася пожежа в санаторії "Курорт Березівські мінеральні води".