Почему в кошельке нельзя хранить презервативы, иконки и фото семьи - в материале Styler

Что нельзя хранить в кошельке, чтобы не навлечь беду? Этим вопросом каждый задавался хоть раз в жизни. Эксперты из разных сфер советуют избавить бумажники от некоторых вещей, которые негативно влияют не только на финансовое благосостояние, но и на здоровье и душевное спокойствие. Мы составили список предметов, которые нужно вытянуть из кошелька прямо сейчас.

Скидочные и подарочные карты, ведь часто их невозможно восстановить в случае утери.

Запасной ключ, так как в кошельке злоумышленник легко найдет данные, по которым вычислит ваш домашний адрес.

Презервативы в бумажнике носить с собой не рекомендуется потому, что в кошельке средство контрацепции подвергается излишнему трению. Как результат, на латексе могут появиться микротрещины.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Фотографии родных тоже не носите в кошельке - деньги любят внимание, поэтому, они должны быть на первом и единственном месте в вашем бумажнике. Это, между прочим, одно из главных денежных правил по фен-шую.

По финансовому фен-шую нельзя держать также чеки из магазинов рядом с банкнотами. Кроме того, в порошке, который используют для печати чеков, содержится токсичное вещество бисфенол А, который может вызвать рак, диабет, сердечно-сосудистые и другие заболевания.

Иконки тоже лучше не класть в кошелек. Ведь, говорят священники, икона - это святыня, которая требует особого к себе отношения, например, почитательного поклонения. А если относиться к святыне, как к талисману или "оберегу", то это грех.

Также не носите в кошельке документы, большие суммы денег, банковские карты и пароли к ним, ненужные визитки, фантики, билеты в кино годовалой давности.

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