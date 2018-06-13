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Нельзя смотреть друг на друга: компания Netflix ввела новые правила для работников

STYLERLIFE        13.06.2018 - 16:05
Иллюстративное фото (twitter/comwebvybory20xx)
Иллюстративное фото (twitter/comwebvybory20xx)

Работникам компании запретили приглашать друг друга на свидание

Компания Netflix ввела новые правила для своих работников. Об этом сообщает издание The Sun.

Кинокомпания Netflix придумала новые правила в отношении флирта на рабочем месте для своих работников. В частности, сотрудникам компании теперь запрещено смотреть друг на друга больше, чем 5 секунд.  Запрещено обниматься друг с другом, прикасаться к своим коллегам в течении долгого времени и флиртовать.

Кроме того, им запретили просить номера телефонов у своих коллег и приглашать их на свидание второй раз, если один раз им уже отказали.  Если кто-нибудь из работников почувствует домогательства со стороны своего коллеги, он должен закричать "Остановись! Не делай этого снова".

Поводом для введения таких необычных правил послужил скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна и движение MeToo, которым охвачен сейчас весь Голливуд.

Первыми на себе нововведения испытают те сотрудники компании, которые работают над научно-фантастическим сериалом "Черное зеркало", съемки которого проходят в Лондоне.

Работники Netflix отнеслись к этим запретам с юмором и при взгляде на коллег демонстративно считают до пяти, прежде чем отвести взгляд.

Кстати, Стивен Спилберг объяснил, почему фильмы Netflix являются угрозой для кинематографа.

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Теги: Netflix, правила, запрет
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