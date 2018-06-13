Нельзя смотреть друг на друга: компания Netflix ввела новые правила для работников

Работникам компании запретили приглашать друг друга на свидание

Компания Netflix ввела новые правила для своих работников. Об этом сообщает издание The Sun.

Кинокомпания Netflix придумала новые правила в отношении флирта на рабочем месте для своих работников. В частности, сотрудникам компании теперь запрещено смотреть друг на друга больше, чем 5 секунд. Запрещено обниматься друг с другом, прикасаться к своим коллегам в течении долгого времени и флиртовать.

Кроме того, им запретили просить номера телефонов у своих коллег и приглашать их на свидание второй раз, если один раз им уже отказали. Если кто-нибудь из работников почувствует домогательства со стороны своего коллеги, он должен закричать "Остановись! Не делай этого снова".

Поводом для введения таких необычных правил послужил скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна и движение MeToo, которым охвачен сейчас весь Голливуд.

Первыми на себе нововведения испытают те сотрудники компании, которые работают над научно-фантастическим сериалом "Черное зеркало", съемки которого проходят в Лондоне.

Работники Netflix отнеслись к этим запретам с юмором и при взгляде на коллег демонстративно считают до пяти, прежде чем отвести взгляд.

Кстати, Стивен Спилберг объяснил, почему фильмы Netflix являются угрозой для кинематографа.

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